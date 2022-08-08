"Это того стоило". Ким рассказал о результатах затяжного комендантского часа в Николаеве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Прошу прощения за неудобства, которые были на этих выходных. Но это того стоило", - сказал он.

По словам Кима, около 20 производств зарегистрировали разные правоохранительные органы.

"Поймали 5 человек, которые были в розыске. Накрыли цех с оборудованием по регистрации фейковых аккаунтов. Разобрались еще с одной группой, которая теперь не будет нам ничего наводить", - рассказал глава региона.