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"Это просто нереально": Ким исключил возможность захвата Николаева в ближайшее время

Новина українською →
Суббота 06 августа 2022 05:15
"Это просто нереально": Ким исключил возможность захвата Николаева в ближайшее время Фото: Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российским оккупантам в ближайшие месяцы точно не удастся захватить Николаев. Город находится под надежной защитой украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью председателя Николаевской ОГА Виталия Кима изданию "Главком".

По словам чиновника, успешные контратаки ВСУ на юге Украины исключают возможность существенного продвижения врага в регионе.

Россиянам сейчас трудно думать о наступлении, поскольку они страдают от точных обстрелов из систем HIMARS и другого западного вооружения.

"Возможно, у них есть план где-то за полгода взять Николаев, но в ближайшее время это просто нереально", - отметил Ким.

Напомним, Николаев вводит затяжной комендантский час, которий продлится включительно до 05:00 понедельника, 8 августа.

К слову, украинские военные поразили два пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке.

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