"Это просто нереально": Ким исключил возможность захвата Николаева в ближайшее время

Российским оккупантам в ближайшие месяцы точно не удастся захватить Николаев. Город находится под надежной защитой украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью председателя Николаевской ОГА Виталия Кима изданию "Главком".

По словам чиновника, успешные контратаки ВСУ на юге Украины исключают возможность существенного продвижения врага в регионе.

Россиянам сейчас трудно думать о наступлении, поскольку они страдают от точных обстрелов из систем HIMARS и другого западного вооружения.

"Возможно, у них есть план где-то за полгода взять Николаев, но в ближайшее время это просто нереально", - отметил Ким.