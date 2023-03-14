ЗСУ контратакували західніше Сватового, війська РФ просуваються до Бахмута: карти боїв ISW

Українські військові провели успішну контратаку на захід від Сватового Луганської області, а також низку рейдів лівобережжям Херсонської області. Війська РФ продовжують просуватися біля Бахмута.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
На кадрах з геолокацією, опублікованих 13 березня, видно, що російські війська просунулися на південь від Гряниківки (17 км на північний схід від Куп'янська). Генштаб ЗСУ повідомив, що 12 і 13 березня російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний схід від Куп'янська.
Війська РФ також 12 і 13 березня продовжували завдавати наземних ударів у районі Сватового та Кремінної. Російські джерела стверджували, що 12 і 13 березня окупанти досягли локальних успіхів у даному районі, у тому числі в Серебрянському лісництві.
Російський блогер заявив, що ЗСУ провели контратаку в районі Кармазинівки (13 км на південний захід від Сватового), Невського та Макіївки (23 км на північний захід від Кремінної). Також на кадрах з геолокацією, опублікованих 13 березня, видно, що російські війська трохи просунулися на північний схід від Верхньокам'янського (7 км на схід від Сіверська).
Російські війська продовжували наступ у Бахмуті та його околицях. Війська РФ, ймовірно, просунулися вздовж траси Е40 Бахмут-Слов'янськ. На кадрах із геолокацією, опублікованих 12 березня, видно, що окупанти також просунулися на північний захід від Бахмута в районі Богданівки.
На опублікованих відео також видно, що війська РФ висунулися на нові позиції на південному заході Бахмута вздовж траси Т0504 Костянтинівка - Годин Яр - Бахмут. Російські джерела продовжували заявляти, що бойовики ПВК "Вагнера" розпочали штурм підземних ділянок комплексу АЗОМ на північному заході Бахмута.
Російські джерела також заявили, що ЗСУ концентрують сили біля Бахмута в рамках підготовки до контратаки, щоб прорвати блокаду міста. Також за даними росЗМІ, 13 березня українські сили провели контратаки вздовж лінії Кліщівка — Часів Яр на захід від Бахмута.
12 та 13 березня російські війська продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Також російські війська 12 березня вели безуспішні наступальні дії в районі Вугледару (30 км на південний захід від Донецька).
ЗСУ продовжують проводити рейди районами лівобережжя Херсонської області. 10 березня українські офіційні особи опублікували кадри, де українські сили проводять диверсійний рейд у невстановленому районі на східному березі Херсонської області.
Окупанти 12 та 13 березня продовжували вести вогонь на захід від Гуляйполя, а також у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. У ЗСУ заявили, що окупанти мають можливість замінити пошкоджену військову техніку на Кінбурнській косі. Також українські військові працюють над тим, щоб відтіснити російські війська за 20 км від берега Дніпра.
Нагадаємо, що українські захисники за останню добу знищили ще 710 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 159,8 тисяч своїх військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.