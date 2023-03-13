ЗСУ за добу знищили понад 700 окупантів і 8 танків: Генштаб оновив втрати ворога
Фото: Українські воїни за добу ліквідували ще 710 окупантів (zsu.gov.ua)
Українські захисники за останню добу знищили ще 710 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 159 800 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 13 березня орієнтовно склали:
- особового складу - 159 800 (+710) осіб ліквідовано;
- танків - 3 474 (+8) одиниць;
- бойових броньованих машин - 6 774 (+5) одиниць;
- артилерійських систем - 2 503 (+16) одиниці;
- РСЗВ - 493 (+0) одиниці;
- засоби ППО - 259 (+0) одиниць;
- літаків - 304 (+0) одиниці;
- гелікоптерів - 289 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 109 (+1) одиниць;
- крилаті ракети - 907 (+0) одиниць;
- кораблі / катери - 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5 354 (+6) одиниці;
- спеціальна техніка - 251 (+9) одиниця.
Нагадаємо, 12 березня українські воїни відбили понад 100 атак російських окупантів на п'ятьох напрямках.
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