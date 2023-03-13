ЗСУ за добу знищили понад 700 окупантів і 8 танків: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: Українські воїни за добу ліквідували ще 710 окупантів (zsu.gov.ua)

Українські захисники за останню добу знищили ще 710 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 159 800 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.