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ЗСУ за добу знищили понад 700 окупантів і 8 танків: Генштаб оновив втрати ворога

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Понеділок 13 березня 2023 07:58
ЗСУ за добу знищили понад 700 окупантів і 8 танків: Генштаб оновив втрати ворога Фото: Українські воїни за добу ліквідували ще 710 окупантів (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники за останню добу знищили ще 710 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 159 800 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 13 березня орієнтовно склали:

  • особового складу - 159 800 (+710) осіб ліквідовано;
  • танків - 3 474 (+8) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 6 774 (+5) одиниць;
  • артилерійських систем - 2 503 (+16) одиниці;
  • РСЗВ - 493 (+0) одиниці;
  • засоби ППО - 259 (+0) одиниць;
  • літаків - 304 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів - 289 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 109 (+1) одиниць;
  • крилаті ракети - 907 (+0) одиниць;
  • кораблі / катери - 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5 354 (+6) одиниці;
  • спеціальна техніка - 251 (+9) одиниця.

Нагадаємо, 12 березня українські воїни відбили понад 100 атак російських окупантів на п'ятьох напрямках.

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