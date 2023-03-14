ВСУ контратаковали западнее Сватово, войска РФ продвигаются к Бахмуту: карты боев ISW

Луганское направление: ВСУ предприняли контратаку западнее Сватово

На кадрах с геолокацией, опубликованных 13 марта, видно, что российские войска продвинулись южнее Гряниковки (17 км к северо-востоку от Купянска). Генштаб ВСУ сообщил, что 12 и 13 марта российские войска вели безуспешные наступательные действия северо-восточнее Купянска.

Войска РФ также 12 и 13 марта продолжали наносить наземные удары в районе Сватово и Кременной. Российские источники утверждали, что 12 и 13 марта оккупанты добились локальных успехов в районе, в том числе в Серебрянском лесничестве.

Российский блогер заявил, что ВСУ провели контратаку в районе Кармазиновки (13 км к юго-западу от Сватово), Невского и Макеевки (23 км к северо-западу от Кременной). Также на кадрах с геолокацией, опубликованных 13 марта, видно, что российские войска немного продвинулись к северо-востоку от Верхнекаменского (7 км к востоку от Северска).

Донецкое направление: войска РФ заняли новые позиции западнее Бахмута

Российские войска продолжали наступление в Бахмуте и его окрестностях. Российские войска, вероятно, продвинулись вдоль трассы Е40 Бахмут-Славянск. На кадрах с геолокацией, опубликованных 12 марта, видно, что оккупанты также продвинулись к северо-западу от Бахмута в районе между Дубово-Васильевкой и Богдановкой.

На опубликованных видео также видно, что войска РФ выдвинулись на новые позиции на юго-западе Бахмута вдоль трассы Т0504 Константиновка — Часов Яр — Бахмут. Российские источники продолжали заявлять о том, что боевики ЧВК "Вагнера" начали штурм подземных участков комплекса АЗОМ на северо-западе Бахмута.

Российские источники также заявили, что ВСУ концентрируют силы возле Бахмута в рамках подготовки к контратаке, чтобы прорвать блокаду города. Также по данным росСМИ, 13 марта украинские силы провели контратаки вдоль линии Клищевка — Часов Яр к западу от Бахмута.

12 и 13 марта российские войска продолжали наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. Также российские войска 12 марта вели безуспешные наступательные действия в районе Угледара (30 км к юго-западу от Донецка).

Южное направление: ВСУ проводят успешные рейды по левобережью Херсонской области

ВСУ продолжают проводить рейды по районам левобережья Херсонской области. 10 марта украинские официальные лица опубликовали кадры, на которых украинские силы проводят диверсионный рейд в неустановленном районе на восточном берегу Херсонской области.

Оккупанты 12 и 13 марта продолжали вести огонь по районам к западу от Гуляйполя, а также в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях. В ВСУ заявили, что оккупанты имеют возможность заменить поврежденную военную технику на Кинбурнской косе. Также украинские военные работают над тем, чтобы оттеснить российские войска на 20 км от берега Днепра.