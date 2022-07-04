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ВСУ в километре от Херсона? Что говорят в силах обороны юга Украины

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Информация о том, что наши бойцы находятся в километре от пригородов Херсона - не соответствует действительности. Подобные заявления лишь вредят военной операции и дезориентируют гражданских.

Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

По словам Гуменюк, информацию о продвижении наших бойцов могут комментировать исключительно военные, поскольку подобные заявления не только дезориентируют людей, но и в целом вредят военной операции.

"Во-первых, она не соответствует действительности (информация о том, что наши военные уже за километр от пригородов Херсона, - ред.), во-вторых, она дезориентирует наших людей, местное население, она вредит не только военной операции, но и имиджу тех, кто это заявляет", - отметила Гуменюк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания The Economist, наши военные уже находятся примерно в километре от первых пригородов Херсона.

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