ВСУ в километре от Херсона? Что говорят в силах обороны юга Украины

Информация о том, что наши бойцы находятся в километре от пригородов Херсона - не соответствует действительности. Подобные заявления лишь вредят военной операции и дезориентируют гражданских.

Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

По словам Гуменюк, информацию о продвижении наших бойцов могут комментировать исключительно военные, поскольку подобные заявления не только дезориентируют людей, но и в целом вредят военной операции.

"Во-первых, она не соответствует действительности (информация о том, что наши военные уже за километр от пригородов Херсона, - ред.), во-вторых, она дезориентирует наших людей, местное население, она вредит не только военной операции, но и имиджу тех, кто это заявляет", - отметила Гуменюк.