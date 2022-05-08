UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ идут в контрнаступление на Запорожском направлении, - ОВА

Фото: ВСУ идут в контрнаступление на Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные проводят успешные контрнаступательные действия на Запорожском направлении. Это следует из статистических данных потерь противника на этих территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

"На запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил. Наши военнослужащие достойно держат удар, осуществляя успешные контрнаступательные действия, о чем свидетельствуют статистические данные по потерям российской армии в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что оккупанты разместили более 100 раненых десантников в захваченном селе в Запорожской области.

Добавим, как сообщали в Генштабе, русские войска безуспешно пытаются наступать на разных участках фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВойна России против Украины