ВСУ идут в контрнаступление на Запорожском направлении, - ОВА

"На запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил. Наши военнослужащие достойно держат удар, осуществляя успешные контрнаступательные действия, о чем свидетельствуют статистические данные по потерям российской армии в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что оккупанты разместили более 100 раненых десантников в захваченном селе в Запорожской области.

Добавим, как сообщали в Генштабе, русские войска безуспешно пытаются наступать на разных участках фронта.

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