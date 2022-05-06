Россия безуспешно пытается наступать на разных участках: последние данные с фронта
Российские войска безуспешно пытаются наступать на разных участках фронта. Украинские военные отразили атаки противника на Донбассе и Слободжанском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.
В Донецкой области противник пытался наступать в направлении населенного пункта Шандриголово. Кроме того, враг стремился установить контроль над Рубежным и Воеводовкой. Все атаки оккупантов оказались безуспешными.
В районе Попасной противник предпринял попытку наступления в направлении населенного пункта Нижнее. На Авдеевском и Кураховском направлениях противник ограничился обстрелами позиций украинских военных.
Наибольшая активность российских войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Противник не прекращает попыток наступать с целью установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей, а также удержания сухопутного коридора в оккупированный Крым.
Напомним, сегодня ВСУ в ходе контрнаступления освободили несколько населенных пунктов Харьковской области.
Отметим, наступление украинских войск под Харьковом началось 5 мая. Противника удалось оттеснить от областного центра на 40 километров.
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