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Россия безуспешно пытается наступать на разных участках: последние данные с фронта

Новина українською →
Киев, Пятница 06 мая 2022 19:29
Россия безуспешно пытается наступать на разных участках: последние данные с фронта Фото: оккупанты безуспешно пытаются наступать на разных участках фронта (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские войска безуспешно пытаются наступать на разных участках фронта. Украинские военные отразили атаки противника на Донбассе и Слободжанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

В Донецкой области противник пытался наступать в направлении населенного пункта Шандриголово. Кроме того, враг стремился установить контроль над Рубежным и Воеводовкой. Все атаки оккупантов оказались безуспешными.

В районе Попасной противник предпринял попытку наступления в направлении населенного пункта Нижнее. На Авдеевском и Кураховском направлениях противник ограничился обстрелами позиций украинских военных.

Наибольшая активность российских войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Противник не прекращает попыток наступать с целью установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей, а также удержания сухопутного коридора в оккупированный Крым.

Напомним, сегодня ВСУ в ходе контрнаступления освободили несколько населенных пунктов Харьковской области.

Отметим, наступление украинских войск под Харьковом началось 5 мая. Противника удалось оттеснить от областного центра на 40 километров.

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