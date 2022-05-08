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ЗСУ йдуть у контрнаступ на Запорізькому напрямку, - ОВА

Фото: ЗСУ йдуть у контрнаступ на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові проводять успішні контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку. Це випливає зі статистичних даних втрат противника на цих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

"На Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив. Наші військовослужбовці гідно тримають удар, здійснюючи успішні контрнаступальні дії, про що свідчать статистичні дані щодо втрат російської армії у Запорізькій області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що окупанти розмістили понад 100 поранених десантників у захопленому селі в Запорізькій області.

Додамо, як повідомляли в Генштабі, російські війська безуспішно намагаються наступати на різних ділянках фронту.

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