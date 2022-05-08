ЗСУ йдуть у контрнаступ на Запорізькому напрямку, - ОВА

"На Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив. Наші військовослужбовці гідно тримають удар, здійснюючи успішні контрнаступальні дії, про що свідчать статистичні дані щодо втрат російської армії у Запорізькій області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що окупанти розмістили понад 100 поранених десантників у захопленому селі в Запорізькій області.

Додамо, як повідомляли в Генштабі, російські війська безуспішно намагаються наступати на різних ділянках фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.