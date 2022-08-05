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Синегубов о взятии Дмитровки и Дибровного: ВСУ заняли выгодные позиции для продвижения

Фото: в Харьковской области военные уничтожили вражескую технику и пехоту (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харьковской области украинские военные смогли уничтожить большое количество оккупантов и техники. Также военным удалось занять выгодные позиции, которые позволят двигаться дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Синєгубов сообщил, что украинским военным удалось уничтожить большое количество пехоты и вражеской техники. В результате боя защитники завладели трофейными БМП-2, БМП-3 и танком.

"Наши Вооруженные силы продвигаются на Изюмском направлении. Оккупантов уже откинули из Дмитровки и Дибровного. Наши военные заняли и укрепили выгодные позиции, которые позволяют продвигаться еще дальше вперед", - заявил глава области.

Напомним, что ранее ВСУ освободили село Дибровное в Харьковской области.

Вчера военным удалось освободить Дмитровку в Изюмском районе Харьковской области.

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