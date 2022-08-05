Синєгубов про взяття Дмитрівки та Дібровного: ЗСУ зайняли вигідні позиції для просування

У Харківській області українські військові змогли знищити велику кількість окупантів та техніки. Також військовим вдалося зайняти вигідні позиції, які дозволять рухатись далі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Синєгубов повідомив, що українським військовим вдалося знищити велику кількість піхоти та ворожої техніки. Внаслідок бою захисники заволоділи трофейними БМП-2, БМП-3 та танком.
"Наші Збройні сили просуваються на Ізюмському напрямку. Окупантів вже відкинули із Дмитрівки та Дібровного. Наші військові зайняли та укріпили вигідні позиції, які дозволяють просуватися ще далі вперед", - заявив очільник області.
Нагадаємо, що раніше ЗСУ звільнили село Дібрівне у Харківській області.
Вчора військовим вдалося звільнити Дмитрівку в Ізюмському районі Харківської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.