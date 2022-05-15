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ВСУ в Харьковской области уже недалеко от госграницы, - МВД

Новина українською →
Харьковская область, Воскресенье 15 мая 2022 18:21
ВСУ в Харьковской области уже недалеко от госграницы, - МВД ВСУ в Харьковской области уже недалеко от госграницы (mil.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Вооруженные силы Украины на северо-востоке Харьковской области уже находится неподалеку от границы. В ближайшие дни наши защитники попытаются выйти на рубеж страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы МВД Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

"Если мы говорим о северо-востоке Харьковщины, то там действительно украинские войска перешли в контрнаступление, мы уже недалеко от границы и, надеемся, если все будет хорошо, в ближайшие дни попробуем выйти на украинскую границу", - сказал Денисенко.

При этом, по его словам, подрыв оккупантами трех мостов может несколько замедлить украинское контрнаступление в регионе.

"Если же говорить о юге области, про Изюмское направление, то там они (оккупанты - ред.) концентрируются, думают сделать еще один удар на Славянск и Краматорск. Пока это все идет безрезультатно, но у них все же есть еще большая численность и живой силы, и техники на этом направлении", - отметил Денисенко.

Напомним, недавно в Харьковский ОВА сообщали, что ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении. Он является самой горячей точкой в области.

Добавим, по данным Института изучения войны (ISW), украинские защитники не позволили российским военным окружить Харьков, и теперь оккупанты, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг города.

Отметим, накануне стало известно, что ВСУ вытеснили российские войска на 40 километров от Харькова.

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