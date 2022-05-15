ЗСУ в Харківській області вже неподалік держкордону, - МВС

Збройні сили України на північному сході Харківської області вже знаходиться неподалік від кордону. Найближчими днями наші захисники спробують вийти на рубіж країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови МВС Вадима Денисенка в ефірі телемарафону UA разом.

"Якщо ми говоримо про північний схід Харківщини, то там справді українські війська перейшли в контрнаступ, ми вже недалеко від кордону і, сподіваємось, якщо все буде добре, найближчими днями спробуємо вийти на український кордон", - сказав Денисенко.

При цьому, за його словами, підрив окупантами трьох мостів може дещо сповільнити український контрнаступ у регіоні.

"Якщо ж говорити про південь області, про Ізюмський напрямок, то там вони (окупанти - ред.) концентруються, думають зробити ще один удар на Слов'янськ та Краматорськ. Поки це все йде безрезультатно, але в них все ж є ще велика чисельність і живої сили, і техніки на цьому напрямку", - зазначив Денисенко.

Нагадаємо, нещодавно у Харківський ОВА повідомляли, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку. Він є найгарячою точкою в області.

Додамо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники не дозволили російським військовим оточити Харків, і тепер окупанти, ймовірно, вирішили повністю покинути свої позиції навколо міста.

Зазначимо, напередодні стало відомо, що ЗСУ відкинули російські війська на 40 кілометрів від Харкова.

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