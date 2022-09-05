ВСУ в Харьковской области за день уничтожили два российских беспилотника

Украинские военные в Харьковской области за день сбили два разведывательных беспилотника российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что два БПЛА "Орлан-10" были уничтожены силами зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Восток".

Ранее сообщалось, что украинские военные в Херсонской области сегодня ликвидировали российский разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Напомним, вчера ВСУ в Днепропетровской области уничтожили вражеский беспилотник, которым оккупанты проводили воздушную разведку.

Также мы писали, что украинские военные 2 сентября сбили российский разведывательный беспилотник "Картограф" с 12 камерами.

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