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ЗСУ в Харківській області за день знищили два російських безпілотника

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Харків, Понеділок 05 вересня 2022 21:14
ЗСУ в Харківській області за день знищили два російських безпілотника Фото: українські військові в Харківській області збили два безпілотники (armyinform.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Українські військові в Харківській області за день збили два розвідувальних безпілотники російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що два БПЛА "Орлан-10" були знищені силами зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Схід".

Раніше повідомлялося, що українські військові в Херсонській області сьогодні ліквідували російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Нагадаємо, вчора ЗСУ у Дніпропетровскій області знищили ворожий безпілотник, яким окупанти проводили повітряну розвідку.

Також ми писали, що українські військові 2 вересня збили російський розвідувальний безпілотник "Картограф" з 12 камерами.

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