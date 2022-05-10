ВСУ готовят деблокаду Мариуполя, - экс-командир "Азова"
Украинские военные занимаются разработкой военного пути освобождения Мариуполя. Работа проходит с высшим руководством ВСУ и параллельно с работой дипломатических структур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью экс-командира полка Азов Максима Жорина.
"Впрочем, кроме дипломатического процесса, параллельно все-таки идет процесс по подготовке военной операции по деблокаде города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой", - объяснил Жорин.
Правда, он выразил неуверенность в том, что "время есть у тех, кто сейчас находится на территории "Азовстали".
"Поэтому мы готовимся и работаем параллельно по двум направлениям: и дипломатическому - для того, чтобы их спасти и вывезти оттуда, и в военному, - который в любом случае будем реализовывать", - объяснил военнослужащий.
Как сообщалось, на "Азовстали" еще остаются гражданские, их там больше сотни. А в Мариуполе сейчас проживает около 100 тыс. горожан.
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