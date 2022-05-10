ЗСУ готують деблокаду Маріуполя, - екс-командир "Азова"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю екс-командира полку Азов Максима Жоріна.

"Втім, крім дипломатичного процесу, паралельно все-таки йде процес з підготовки військової операції з деблокади міста. Вона може бути на сьогоднішній день кількаетапною з попередньо звільненими іншими містами, перегрупуванням", - пояснив Жорін.

Щоправда, він висловив невпевненість у тому, що "час є у тих, хто зараз перебуває на території "Азовсталі".

"Тому ми готуємося і працюємо паралельно за двома напрямками: і дипломатичним - для того, щоб їх врятувати і вивезти звідти, і у військовому, - який у будь-якому разі реалізовуватимемо", - пояснив військовослужбовець.