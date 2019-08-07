ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВСУ готовы к реагированию на обострение на Донбассе, - Хомчак

Новости » Происшествия    07.08.2019 - 12:01
ВСУ готовы к реагированию на обострение на Донбассе, - Хомчак
Фото: Руслан Хомчак (УНИАН)

ВСУ находятся в определенных местах в боеготовном состоянии

Резервы Вооруженных сил Украины находятся в определенных местах в боеготовном состоянии и готовы к соответствующему реагированию на обострение на Донбассе. Об этом заявил начальник Генерального штаба Руслан Хомчак на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с начала перемирия погибли 6 военнослужащих. Кроме того, он добавил, что ВСУ соблюдают перемирие, а количество обстрелов, статистика снизились.

"Резервы ВСУ находятся в определенных местах в боеготовном состоянии и ВСУ, господин президент, готовы в случае непрогнозируемой ситуации к соответствующему реагированию", - сообщил он.

Напомним, вчера в результате обстрелов боевиков погибли четверо украинских военных. После этого Зеленский позвонил президенту РФ Владимиру Путину и попросил его повлиять на боевиков.

Кроме того, украинский президент призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина как можно скорее собраться для возобновления переговоров по ситуации на Донбассе. Он уже анонсировал переговоры с Макроном и Меркель.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский сегодня проводил срочное совещание с силовиками из-за гибели бойцов на Донбассе.

Хомчак: с начала перемирия погибли 6 военнослужащих Зеленский не исключил, что может прервать визит в Турцию
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь