ВСУ готовы к реагированию на обострение на Донбассе, - Хомчак

Фото: Руслан Хомчак (УНИАН)

ВСУ находятся в определенных местах в боеготовном состоянии

Резервы Вооруженных сил Украины находятся в определенных местах в боеготовном состоянии и готовы к соответствующему реагированию на обострение на Донбассе. Об этом заявил начальник Генерального штаба Руслан Хомчак на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с начала перемирия погибли 6 военнослужащих. Кроме того, он добавил, что ВСУ соблюдают перемирие, а количество обстрелов, статистика снизились.

"Резервы ВСУ находятся в определенных местах в боеготовном состоянии и ВСУ, господин президент, готовы в случае непрогнозируемой ситуации к соответствующему реагированию", - сообщил он.

Напомним, вчера в результате обстрелов боевиков погибли четверо украинских военных. После этого Зеленский позвонил президенту РФ Владимиру Путину и попросил его повлиять на боевиков.

Кроме того, украинский президент призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина как можно скорее собраться для возобновления переговоров по ситуации на Донбассе. Он уже анонсировал переговоры с Макроном и Меркель.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский сегодня проводил срочное совещание с силовиками из-за гибели бойцов на Донбассе.