ЗСУ двічі завдавали ударів по іранських військових у Криму, - Арестович

Збройні сили України двічі завдавали ударів по іранських військових в окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейїгін LIVE".
"Ми знаємо, що вони є, ми по них завдавали ударів двічі. Тож там хлопці з КВІР (Корпусу вартових ісламської революції) героїчно віддали свої життя за яхту (засновника ПВК "Вагнера", - ред.) Пригожина", - зазначив він.
Він також відповів на запитання, чи є підтверджена інформація щодо загиблих.
"Звичайно, якщо артилерія влучає у місце, де вони ночують, то зазвичай там трапляються (смерті, - ред.)", - додав Арестович.
Нагадаємо, раніше у Білому домі підтвердили, що Росія застосовує іранські дрони для ударів по Україні. Крім того, іранські військові точно перебували в окупованому Криму та навчали операторів безпілотників.
Сьогодні Європейський союз та Великобританія оголосили про введення санкцій проти Ірану.
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