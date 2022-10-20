ЗСУ двічі завдавали ударів по іранських військових у Криму, - Арестович

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейїгін LIVE".

"Ми знаємо, що вони є, ми по них завдавали ударів двічі. Тож там хлопці з КВІР (Корпусу вартових ісламської революції) героїчно віддали свої життя за яхту (засновника ПВК "Вагнера", - ред.) Пригожина", - зазначив він.

Він також відповів на запитання, чи є підтверджена інформація щодо загиблих.

"Звичайно, якщо артилерія влучає у місце, де вони ночують, то зазвичай там трапляються (смерті, - ред.)", - додав Арестович.