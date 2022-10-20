ВСУ дважды наносили удары по иранским военным в Крыму, - Арестович

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Мы знаем, что они есть, мы по ним наносили удары дважды. Так что там парни из КСИР (Корпуса стражей исламское революции) героически отдали свои жизни за яхту (основателя ЧВК "Вагнера", - ред.) Пригожина", - отметил он.

Он также ответил на вопрос, есть ли подтвержденная информация о погибших.

"Конечно, если артиллерия попадает в место, где они ночуют, то обычно там случаются (смерти, - ред.)", - добавил Арестович.