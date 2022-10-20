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ВСУ дважды наносили удары по иранским военным в Крыму, - Арестович

Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины дважды наносили удары по иранским военным в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Мы знаем, что они есть, мы по ним наносили удары дважды. Так что там парни из КСИР (Корпуса стражей исламское революции) героически отдали свои жизни за яхту (основателя ЧВК "Вагнера", - ред.) Пригожина", - отметил он.

Он также ответил на вопрос, есть ли подтвержденная информация о погибших.

"Конечно, если артиллерия попадает в место, где они ночуют, то обычно там случаются (смерти, - ред.)", - добавил Арестович.

Напомним, ранее в Белом доме подтвердили, что Россия применяет иранские дроны для ударов по Украине. Кроме того, иранские военные точно находились в оккупированном Крыму и обучали операторов беспилотников.

Сегодня Европейский союз и Великобритания объявили о введении санкций против Ирана.

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