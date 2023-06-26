ВСУ добились успеха в районе Бахмута, - британская разведка

В рамках широкого контрнаступления Украина активизировала свои атаки в районе Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

По данным британской разведки, в ходе операции с участием нескольких бригад украинские силы добились прогресса как на северном, так и на южном флангах города.

"Существует мало свидетельств того, что Россия имеет какие-либо значительные оперативные резервы сухопутных войск, которые можно было бы использовать для усиления противодействия многочисленным угрозам, с которыми она сейчас сталкивается в удаленных друг от друга секторах, от Бахмута до восточного берега реки Днепр, на расстоянии более 200 км", - отмечают в Минобороны Британии.

Контрнаступление ВСУ

Активные контрнаступательные действия ВСУ начались в начале июня. На юге за это время удалось освободить уже 130 кв. км территории.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, украинские войска в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки и Курдюмовки. На каждом из направлений продвижения от 1 до 2 км.

Институт изучения войны сообщил, что в районе Бахмута украинские военные разгромили подразделения 57-й ОМСБр 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ и уничтожили российский плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.