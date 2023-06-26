ЗСУ розгромили підрозділи російської армії в районі Бахмута: карти боїв ISW

В районі Бахмута українські військові розгромили підрозділи 57-ї ОМСБр 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ та знищили російський плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Генштаб України повідомив, що російська диверсійно-розвідувальна група, 25 червня, безуспішно намагалася перетнути міжнародний кордон Сумської області в районі Родіонівки.

Російські війська продовжили обмежені наземні атаки на північний захід від Сватового на тлі заяв про продовження українських наступальних дій уздовж лінії Кремінна-Сватове. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Берестового Харківської області.

Російські джерела припустили, що українські війська завдали удару по Луганську крилатими ракетами Storm Shadow, 25 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 червня, показують стовп диму в околицях міста Луганськ. Колишній чиновник "ЛНР" Родіон Мірошник стверджував, що в цьому районі діяла російська ППО. ISW не спостерігала візуального підтвердження того, що українські сили завдали удару по Луганську 25 червня.





Бої у Донецькій області

Український Генштаб повідомив про відносно більшу кількість наступальних операцій Росії поблизу Бахмута, ніж за останні кілька днів, і заявив, що російські сили невдало атакували на північний схід від Бахмута в районі Роздолівки; на північний захід від Бахмута в районі Григорівки та Міньківки; і на південний захід від Бахмута біля Іванівського.

Російські джерела стверджували, що українські війська скористалися збройним повстанням "вагнерівців" 23-24 червня, і здійснили кілька контратак у районі Бахмута, в тому числі на південний захід від міста біля Курдюмівки і Кліщіївки; на північний захід від Бахмута біля Ягідного; і на північний схід від Бахмута на лінії Васюківка — Роздолівка.

3-я окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ повідомила, що в районі Бахмута розгромила підрозділи 57-ї ОМСБр 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу та знищила російський плацдарм у невстановленому районі на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас, що пролягає на південний захід від Бахмута між Майорськом і Курдюмівкою.

Українські військові джерела повідомили, що російські війська атакували українські позиції на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а поблизу Мар’їнки за минулу добу відбулося 13 бойових зіткнень.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 і 25 червня, показують, що українські сили незначно просунулися на північній околиці міста Донецьк, на південь від Авдіївки та між Пісками та Первомайським.

24 червня речник 79-ї десантно-штурмової бригади України полковник Ярослав Чепурний повідомив, що чеченські підрозділи "Ахмат-Восток" і російський спецназ раптово відступили з Мар’їнки. Подробиці цього відходу неясні, але певний контингент "Ахмата" та інших спецназівців, можливо, вирушили з Мар’їнки до Ростовської області, щоб захиститися від збройного повстання "вагнерівців" 23-24 червня.

"Південна вісь"

Російське джерело стверджувало, що війська РФ здійснили невдалі атаки поблизу околиць Вугледара.

Російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж адміністративного кордону між західною Донецькою та східною Запорізькою областями 25 червня.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно намагалися захопити втрачені позиції поблизу Новодарівки. Російський блогер стверджував, що сили РФ безуспішно атакували поблизу Макарівки та Золотої Ниви, а українські сили просунулися поблизу Рівнополя та Приютного.

Російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області 25 червня. Російські джерела стверджували, що жодна зі сторін не контролює П’ятихатки, хоча ISW не спостерігало кадри, які б свідчили про те, що українські сили втратили контроль над населеним пунктом після його захоплення 19 червня.

Російські джерела стверджували, що українські війська утримують позиції біля Антонівського мосту в Херсонській області. 24 червня російський блогер заявив, що біля Антонівського мосту точилися бої між російськими ВДВ і українськими військами.

Інший російський блогер 25 червня заявив, що українські сили зайняли позиції на східному (лівому) березі Антонівського мосту. ISW не спостерігала візуального підтвердження цих тверджень, і незрозуміло, чи паводкові води відступили достатньо, щоб українські чи російські сили могли встановити позиції поблизу цієї території.



