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В ВСУ допускают повторный перенос весеннего призыва

Новости » Общество     28.04.2020 - 11:01
В ВСУ допускают повторный перенос весеннего призыва
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Однако, повторный перенос возможен только на короткий срок

В ВСУ допускают повторный перенос весеннего призыва. Об этом заявил главный эпидемиолог Вооруженных сил Николай Олым, говорится в материале РБК-Украина "Невидимый фронт: как армия в Украине сдерживает атаку коронавируса".

Он в комментарии РБК-Украина подчеркивает, что это возможно только на короткий срок, а не на 2021 год.

"Я думаю, что эта идея имеет смысл. Но переносить призыв полностью на год, с точки зрения эпидемиологии, не стоит, потому за этот срок все так или иначе переконтактируют с этой инфекцией", - заявил он.

Напомним, по состоянию на сегодня в Вооруженных силах Украины за последние сутки зафиксировали 9 новых случаев коронавируса, таким образом больных уже больше полусотни.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский перенес весеннюю призывную кампанию указом от 23 марта. До этого в связи с введением карантина призыв был прекращен.

Ранее сообщалось, что несмотря на карантин в Украине военнослужащие-срочники будут уволены в запас своевременно. Сроки демобилизации военных, отслуживших установленные сроки, остаются без изменений.

Вспышку коронавируса зафиксировали в ВСУ Невидимый фронт: как армия в Украине сдерживает атаку коронавируса
Новости Украины Призыв в армиюВооруженные силы Украины
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