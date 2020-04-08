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Демобилизация срочников в Украине не будет отложена, - Минобороны

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 14:46
Демобилизация срочников в Украине не будет отложена, - Минобороны
 Фото: Андрей Таран (mil.gov.ua)

Весенний призыв перенесли на май-июль

Несмотря на карантин в Украине военнослужащие-срочники будут уволены в запас вовремя. Об этом в эфире одного из телеканала заявил министр обороны Андрей Таран, передает правительственный портал.

По словам Тарана, сроки демобилизации военных, которые отслужили установленные сроки, остаются без изменений.

"Очередной призыв граждан на срочную военную службу указом президента Украины перенесен с апреля-июня на май-июль 2020 года. Указанные меры принимаются с целью недопущения распространения в государстве респираторной болезни, вызванной коронавирусом", - добавил он.

Отметим, в рамках весенней кампании на срочную военную службу планируют набрать 16 460 человек, в том числе 9 000 - ВСУ, 5 460 - Национальная гвардия, 1 300 - Государственная пограничная служба, 700 - Специальная служба транспорта.

Всего в апреле-июле 2020 из Вооруженных сил Украины будут демобилизованы около 6 700 срочников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский перенес весеннюю призывную кампанию указом от 23 марта. До этого в связи с введением карантина призыв был приостановлен.

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