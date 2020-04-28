Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Однак, повторне перенесення можливе тільки на короткий термін

У ВСУ допускають повторне перенесення весняного призову. Про це заявив головний епідеміолог Збройних сил Микола Олим, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу".

Він в коментарі РБК-Україна підкреслює, що це можливо тільки на короткий термін, а не на 2021 рік.

"Я думаю, що ця ідея має сенс. Але переносити призов повністю на рік, з точки зору епідеміології, не варто, бо за цей час так чи інакше переконтактують з цією інфекцією", - заявив він.

Нагадаємо, станом на сьогодні у Збройних силах України за останню добу зафіксували 9 нових випадків коронавірусу, таким чином хворих вже більше півсотні.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський переніс весняну призовну кампанію указом від 23 березня. До цього у зв'язку з введенням карантину призов був припинений.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на карантин в Україні військовослужбовці-строковики будуть звільнені в запас своєчасно. Терміни демобілізації військових, які відслужили встановлені терміни, залишаються без змін.