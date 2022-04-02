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ВСУ в Донецкой области за несколько часов обезвредили батальонную тактическую группу оккупантов

ВСУ обезвредили батальонную тактическую группу оккупантов (facebook.com/otueast)
Автор: Татьяна Самарук

В Донецкой области украинские военные за несколько часов обезвредили батальонную тактическую группу российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Так, вчера, 1 апреля, оккупанты хотели активизировать наступательные действия сразу на нескольких направлениях.

Однако, такое большое количество техники не осталось без внимания ВСУ.

"Оккупантов ждала "теплая" встреча. Украинские воины поздравили врага не теми цветами, на которые они рассчитывали. "Гвоздики", "Пионы", "Гиацинты" и другие подарки почему-то не понравились горе-воякам, которые не смогли выдержать такой радости и легли отдохнуть", - говорится в сообщении.

В Донецкой области ВСУ обезвредили батальонную тактическую группу российских оккупантов (facebook.com/otueast)

Ранее мы сообщали, что нацгвардейцы в киевском направлении во время боев захватили российскую технику.

Также мы писали, что в Черниговской области силы сопротивления захватили вражескую технику.

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