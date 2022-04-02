ЗСУ у Донецькій області за кілька годин знешкодили батальйонну тактичну групу окупантів

У Донецькій області українські військові за кілька годин знешкодили батальйонну тактичну групу російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"На окупантів чекала "тепла" зустріч. Українські воїни привітали ворога не тими квітами, на які вони розраховували. "Гвоздики", "Піони", "Гіацинти" та інші подарунки чомусь не сподобались горе-воякам, які не змогли витримати такої радості та лягли відпочити", - йдеться у повідомленні.

Однак, така велика кількість техніки не залишилась поза увагою ЗСУ.

Так, вчора, 1 квітня, окупанти хотіли активізувати наступальні дії одразу на декількох напрямках.

Раніше ми повідомляли, що нацгвардійці на київському напрямку під час боїв захопили російську техніку.

Також ми писали, що у Чернігівській області сили спротиву захопили ворожу техніку.

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