В Черниговской области силы сопротивления захватили вражескую технику. Ее передадут ВСУ
Фото: в Чернінівській области захватили российскую технику (facebook.com/kommander.nord)
Силы сопротивления в Черниговской области захватили несколько единиц вражеской техники. Ее передадут на нужды Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".
"Силы сопротивления в Шестовице пополнили запасы бронетехники для нужд Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, украинские бойцы также уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино".
Кроме того, ВСУ снова нанесли удары по аэродрому в Чернобаевке, что неподалеку от Херсона.
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