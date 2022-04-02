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В Черниговской области силы сопротивления захватили вражескую технику. Ее передадут ВСУ

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Черниговская область, Суббота 02 апреля 2022 10:20
В Черниговской области силы сопротивления захватили вражескую технику. Ее передадут ВСУ Фото: в Чернінівській области захватили российскую технику (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Наталья Юрченко

Силы сопротивления в Черниговской области захватили несколько единиц вражеской техники. Ее передадут на нужды Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

"Силы сопротивления в Шестовице пополнили запасы бронетехники для нужд Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские бойцы также уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино".

Кроме того, ВСУ снова нанесли удары по аэродрому в Чернобаевке, что неподалеку от Херсона.

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