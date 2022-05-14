ЗСУ на Донбасі відбили 12 атак росіян та ліквідували 80 військових

На Донецькому і Луганському напрямках українські військові відбили сьогодні 12 атак ворога. Також ще на 6 локаціях тривають бої з окупантом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угрупування об'єднаних сил.

Зазначимо, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили 9 атак, тривають бої.

Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".

Нагадаємо, що вчора, 13 травня, на Сході українські військові відбили 9 атак та ліквідували 130 окупантів.

Також ми писали, що на Донбасі ЗСУ відбили 10 атак росіян.

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