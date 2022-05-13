На Востоке украинские военные отбили 9 атак и ликвидировали 130 оккупантов
Украинские военные (GettyImages)
На Востоке в течение 13 мая Вооруженные Силы Украины отбили 9 атак российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
Также украинские военные нанесли огневого поражения по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады так называемой "ДНР".
За сутки ВСУ уничтожили:
- личного состава - до 130;
- танков - 2;
- БТР - 1;
- БМП - 5;
- БМД - 1;
- минометы - 2;
- АТТ - 2;
- БПЛА - 2.
Напомним, что вчера, 12 мая, ВСУ на Донбассе отбили 18 атак врага и уничтожили их технику.
Также мы писали, что украинские военные на Востоке за сутки уничтожили 180 оккупантов и их технику.
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