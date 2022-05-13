На Востоке украинские военные отбили 9 атак и ликвидировали 130 оккупантов

На Востоке в течение 13 мая Вооруженные Силы Украины отбили 9 атак российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Также украинские военные нанесли огневого поражения по передовому пункту управления 1-й отдельной мотострелковой бригады так называемой "ДНР".

Напомним, что вчера, 12 мая, ВСУ на Донбассе отбили 18 атак врага и уничтожили их технику.

Также мы писали, что украинские военные на Востоке за сутки уничтожили 180 оккупантов и их технику.

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