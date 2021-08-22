ВСУ должны быть готовы к наступлению: Залужный сделал заявление

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы должны развиваться и совершенствовать свою тактику. Армии нужно готовиться к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главнокомандующего на "Форуме 30".
По его словам, война на Востоке продолжается, почти каждый день - убитые и раненые.
"Сегодня мне очень хотелось бы, чтобы ВСУ получали от государства необходимое - соответствующее вооружение и военную технику... ВСУ должны развиваться, совершенствовать тактику... И самое главное - подготовка к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий", - заявил Залужный.
Ранее сообщалось, что боевики начнут военные сборы на Донбассе в День независимости.
Напомним, боевики на Донбассе разместили десятки единиц военной техники.