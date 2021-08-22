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ЗСУ мають бути готові до наступу: Залужний зробив заяву

Автор: Анастасія Рокитна

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Збройні сили повинні розвиватися і вдосконалювати свою тактику. Армії потрібно готуватися до ведення наступальних дій зі звільнення окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву головнокомандувача на "Форумі 30".

За його словами, війна на Сході триває, майже щодня - вбиті і поранені.

"Сьогодні мені дуже хотілося б, щоб ЗСУ отримували від держави необхідне - відповідне озброєння і військову техніку... ЗСУ мають розвиватися, удосконалювати тактику... І найголовніше - підготовка до ведення наступальних дій зі звільнення окупованих територій", - заявив Залужний.

Раніше повідомлялося, що бойовики почнуть військові збори на Донбасі в День незалежності.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі розмістили десятки одиниць військової техніки.

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Збройні сили УкраїниДонбас