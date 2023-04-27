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ВСУ за добу знищили шість безпілотників росіян, - Генштаб

Фото: ЗСУ за добу знищили шістьох російських безпілотників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові минулої доби знищили шість російських безпілотників різних моделей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Також знищено шість ворожих безпілотних літальних апаратів", - йдеться у зведенні Генштабу.

Також повідомляється, що підрозділам ракетних військ та артилерії вдалося вразити два засоби протиповітряної оборони та ще два важливі військові об'єкти противника.

Раніше стало відомо, що вчора, 26 квітня, Збройні сили України в Херсонській області збили п'ять ударних дронів "Ланцет".

Нагадаємо, що українські військові збили російський розвідувальний безпілотник "Мерлін" у Миколаївській області у неділю, 23 квітня.

У суботу, 22 квітня, українським військовим вдалося збити гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники окупантів.

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