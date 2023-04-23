ua ru
Нд, 23 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські зенітники збили російський розвідувальний дрон "Мерлін" у Миколаївській області

Новость на русском →
Миколаївська область, Неділя 23 квітня 2023 13:16
Українські зенітники збили російський розвідувальний дрон "Мерлін" у Миколаївській області Ілюстративне фото: українські зенітники збили російський розвідувальний дрон у Миколаївській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові збили російський розвідувальний безпілотник "Мерлін" у Миколаївській області у неділю, 23 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

Воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збили ворожий розвідувальний дрон типу "Мерлін" близько 11:50.

Нагадаємо, українські захисники збили чотири ворожі дрони "Ланцет" протягом вечора 22 квітня - ранку 23 квітня у Херсонській та Миколаївській областях.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії наші бійці "приземлили" понад 2,4 тисячі російських безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони Миколаївська область
NEWS
Росіянам не вдається оточити Бахмут: карти боїв ISW
Росіянам не вдається оточити Бахмут: карти боїв ISW
DAILY
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон: Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Швеції Пол Йонсон: Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою