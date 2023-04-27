ВСУ за сутки уничтожили шесть беспилотников россиян, - Генштаб

Украинские военные за прошлые сутки уничтожили шесть российских беспилотников различных моделей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также уничтожены шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке Генштаба.
Также сообщается, что подразделениям ракетных войск и артиллерии удалось поразить два средства противовоздушной обороны и еще два важных военных объекта противника.
Ранее стало известно, что вчера, 26 апреля, Вооруженные силы Украины в Херсонской области сбили пять ударных дронов "Ланцет".
Напомним, что украинские военные сбили российский разведывательный беспилотник "Мерлин" в Николаевской области в воскресенье, 23 апреля.
В субботу, 22 апреля, украинским военным удалось сбить вертолет Ми-24 и четыре беспилотника оккупантов.
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