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Украинские десантники уничтожили диверсантов, которые использовали гражданские авто (фото)

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 21:36
Украинские десантники уничтожили диверсантов, которые использовали гражданские авто (фото) Российские диверсанты (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сухопутные войска ВСУ.

Сообщается, что российские диверсанты использовали различный гражданский транспорт. Все для того, чтобы в дальнейшем в наших тыловых городах и селах делать диверсии и провокации.

Однако, наши защитники их успешно и быстро нашли и уничтожили.

Также в ВСУ в очередной раз призвали наших граждан участвовать в выявлении и нейтрализации диверсантов противника.

Украинские десантники уничтожили диверсантов, которые использовали гражданские авто (фото)Украинские десантники уничтожили диверсантов, которые использовали гражданские авто (фото)Украинские десантники уничтожили диверсантов, которые использовали гражданские авто (фото)Украинские десантники уничтожили диверсантов, которые использовали гражданские авто (фото)Львовские десантники уничтожили диверсантов (facebook.com/UkrainianLandForces)

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали двух диверсантов, которые ехали мимо блокпоста с видеорегистратором.

Также мы писали, что в Николаевской области разоблачили полицейского, который сотрудничал с российскими оккупантами.

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