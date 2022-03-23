Украинские десантники уничтожили диверсантов, которые использовали гражданские авто (фото)
В Украине подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу оккупанта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сухопутные войска ВСУ.
Сообщается, что российские диверсанты использовали различный гражданский транспорт. Все для того, чтобы в дальнейшем в наших тыловых городах и селах делать диверсии и провокации.
Однако, наши защитники их успешно и быстро нашли и уничтожили.
Также в ВСУ в очередной раз призвали наших граждан участвовать в выявлении и нейтрализации диверсантов противника.
Львовские десантники уничтожили диверсантов (facebook.com/UkrainianLandForces)
Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали двух диверсантов, которые ехали мимо блокпоста с видеорегистратором.
Также мы писали, что в Николаевской области разоблачили полицейского, который сотрудничал с российскими оккупантами.
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