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ВСУ за день уничтожили склад боеприпасов и базу оккупантов: названы пораженные цели

Фото: ВСУ уничтожили склад боеприпасов и базу противника (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные за день поразили две цели войск РФ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Так, близ Тореза в Чистяковом была уничтожена база российских военных. В Скарговке Луганской области точным ударом ВСУ разбили очередной склад с боеприпасами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в конце июня в Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Тем временем США пообещали Киеву передать новейшие ПВО и еще больше HIMARS.

Кроме того, Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки касаемо дальнобойных ракет для американской РСЗО.

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