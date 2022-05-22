UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ за день уничтожили 12 единиц военной техники, ракеты и огнеметные системы типа "Солнцепек"

Фото: военный ВСУ (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В субботу, 21 мая, ВСУ уничтожили не менее 12 единиц военной техники оккупантов, в том числе две тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командования Воздушных сил ВСУ.

Российские военные в очередной раз нанесли удары по территории Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Две ракеты удалось перехватить и уничтожить в небе истребителями Воздушных Сил и еще одну подразделением зенитных ракетных войск - в Винницкой области.

Кроме того, подразделение противовоздушной обороны Сухопутных войск на восточном направлении сбило беспилотник "Орлан-10".

Напомним, ВСУ на Донбассе отбили 9 атак врага и уничтожили 22 единицы вражеской техники.

Мы также писали о том, что украинские десантники показали, как уничтожают вражеские танки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВооруженные силы Украины