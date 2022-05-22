ЗСУ за день знищили 12 одиниць військової техніки, ракети та вогнеметні системи типу "Солнцепек"

Російські військові в черговий раз завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами"Калібр". Дві ракети вдалося перехопити і знищити в небі винищувачами Повітряних Сил і ще одну підрозділом зенітних ракетних військ - у Вінницькій області.

Крім того, підрозділ протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збив безпілотник "Орлан-10".