Украинские десантники показали, как уничтожают вражеские танки
Сегодня, 19 мая, одно из подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожило около 10 бронированных единиц техники. На видео десантники показали, как наносят удар по российскому танку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МО Украины.
"В ходе ожесточенных сегодняшних боев одним из подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожено около 10 бронированных единиц техники, а наш расчет ПТРК "Стугна" уничтожил 2 танка и БМП оккупантов", - говорится в сообщении.
Напомним, группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонительной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях. За прошедшие сутки там уничтожено 28 единиц российской техники.
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