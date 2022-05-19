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Украинские десантники показали, как уничтожают вражеские танки

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Украина, Четверг 19 мая 2022 23:04
Украинские десантники показали, как уничтожают вражеские танки Фото: армия РФ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня, 19 мая, одно из подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожило около 10 бронированных единиц техники. На видео десантники показали, как наносят удар по российскому танку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МО Украины.

"В ходе ожесточенных сегодняшних боев одним из подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожено около 10 бронированных единиц техники, а наш расчет ПТРК "Стугна" уничтожил 2 танка и БМП оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонительной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях. За прошедшие сутки там уничтожено 28 единиц российской техники.

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