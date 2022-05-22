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ВСУ за день уничтожили 12 единиц военной техники, ракеты и огнеметные системы типа "Солнцепек"

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Воскресенье 22 мая 2022 01:19
ВСУ за день уничтожили 12 единиц военной техники, ракеты и огнеметные системы типа "Солнцепек" Фото: военный ВСУ (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В субботу, 21 мая, ВСУ уничтожили не менее 12 единиц военной техники оккупантов, в том числе две тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командования Воздушных сил ВСУ.

Российские военные в очередной раз нанесли удары по территории Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Две ракеты удалось перехватить и уничтожить в небе истребителями Воздушных Сил и еще одну подразделением зенитных ракетных войск - в Винницкой области.

Кроме того, подразделение противовоздушной обороны Сухопутных войск на восточном направлении сбило беспилотник "Орлан-10".

Напомним, ВСУ на Донбассе отбили 9 атак врага и уничтожили 22 единицы вражеской техники.

Мы также писали о том, что украинские десантники показали, как уничтожают вражеские танки.

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