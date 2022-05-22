ВСУ за день уничтожили 12 единиц военной техники, ракеты и огнеметные системы типа "Солнцепек"

В субботу, 21 мая, ВСУ уничтожили не менее 12 единиц военной техники оккупантов, в том числе две тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командования Воздушных сил ВСУ.

Российские военные в очередной раз нанесли удары по территории Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Две ракеты удалось перехватить и уничтожить в небе истребителями Воздушных Сил и еще одну подразделением зенитных ракетных войск - в Винницкой области.

Кроме того, подразделение противовоздушной обороны Сухопутных войск на восточном направлении сбило беспилотник "Орлан-10".