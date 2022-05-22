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ЗСУ за день знищили 12 одиниць військової техніки, ракети та вогнеметні системи типу "Солнцепек"

Новость на русском →
Неділя 22 травня 2022 01:19
ЗСУ за день знищили 12 одиниць військової техніки, ракети та вогнеметні системи типу "Солнцепек" Фото: військовий ЗСУ (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У суботу, 21 травня, ЗСУ знищили не менше 12 одиниць військової техніки окупантів, у тому числі дві важкі вогнеметні системи типу "Солнцепек".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командування Повітряних сил ЗСУ.

Російські військові в черговий раз завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами"Калібр". Дві ракети вдалося перехопити і знищити в небі винищувачами Повітряних Сил і ще одну підрозділом зенітних ракетних військ - у Вінницькій області.

Крім того, підрозділ протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збив безпілотник "Орлан-10".

Нагадаємо, ЗСУ на Донбасі відбили 9 атак ворога і знищили 22 одиниці ворожої техніки.

Ми також писали про те, що українські десантники показали, як знищують ворожі танки.

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