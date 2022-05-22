ЗСУ за день знищили 12 одиниць військової техніки, ракети та вогнеметні системи типу "Солнцепек"
У суботу, 21 травня, ЗСУ знищили не менше 12 одиниць військової техніки окупантів, у тому числі дві важкі вогнеметні системи типу "Солнцепек".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командування Повітряних сил ЗСУ.
Російські військові в черговий раз завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами"Калібр". Дві ракети вдалося перехопити і знищити в небі винищувачами Повітряних Сил і ще одну підрозділом зенітних ракетних військ - у Вінницькій області.
Крім того, підрозділ протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збив безпілотник "Орлан-10".
Нагадаємо, ЗСУ на Донбасі відбили 9 атак ворога і знищили 22 одиниці ворожої техніки.
Ми також писали про те, що українські десантники показали, як знищують ворожі танки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.