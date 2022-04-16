UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ за день сбили российский самолет, вертолет и несколько БПЛА с ракетами. Враг уже боится неба Украины

Фото: сбитый украинскими военными российский вертолет (t.me/zaborona_com)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные за минувшие сутки поразили 7 воздушных целей российских оккупантов. Были сбиты вражеский самолет, вертолет, несколько беспилотников и крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что из-за больших потерь российские захватчики существенно снизили активность в украинском воздушном пространстве. Так, враг издалека наносит удары дистанционно-баллистическими и крылатыми ракетами.

Зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил и силами 93-й ОМБр "Холодный Яр" за прошедшую пятницу, 15 апреля, были поражены:

  • 1 российский самолет;
  • 1 вертолет;
  • 3 беспилотных летательных аппарата;
  • 2 крылатые ракеты.

"Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей успешно совершила около 10 авианалетов на позиции оккупантов. Таким образом, ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м на разных направлениях поддержали с воздуха действия побратимов в наземных боях, нанеся рашистам существенные потери!" - рассказали в ВС ВСУ.

Напомним, еще 12 апреля для украинских зенитных ракетных войск "юбилейной" 300-й воздушной целью стал российский штурмовик Су-25. А днем ранее ВСУ сбили вражеский Су-34, несколько ракет, 3 БПЛА и 4 вертолета, включая разведывательно-ударный Ка-52 "Аллигатор".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныРосавиацияВоздушные силы УкраиныАвиация УкраиныВойна России против Украины