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ВСУ за день сбили вражеский Су-34, несколько ракет, 3 БПЛА и 4 вертолета, включая "Аллигатор"

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Понедельник 11 апреля 2022 01:24
ВСУ за день сбили вражеский Су-34, несколько ракет, 3 БПЛА и 4 вертолета, включая "Аллигатор" Фото: ПВО ВСУ сбила очередной российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные за сутки поразили 11 воздушные цели российских оккупантов. Вражеская авиация лишилась очередного истребителя-бомбардировщика Су-34, нескольких вертолетов, в том числе разведывательно-ударного Ка-52 "Аллигатор". Также были сбиты беспилотники и крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

Так, 10 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск ВСУ были уничтожены:

  • 1 самолет (Су-34);
  • 4 вертолета (Ми-24, Ка-52);
  • 3 беспилотных летательных аппарата (ОТР);
  • 3 крылатые ракеты (Х-59).

Военные добавили, что информация о потерях врага уточняется.

Наши истребители продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые в воскресенье нанесли сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе войск РФ.

Напомним, несколько дней назад в Харьковской области украинские десантники сбили российский вертолет Ка-52 из противотанкового вооружения. А чуть ранее аналогичный "Аллигатор" был сбит бойцами Сил обороны.

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