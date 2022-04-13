Украинские военные сбили в воздухе 300-ю цель с начала вторжения России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Командования Воздушных Сил ВСУ.

Военные также отметили, что 12 апреля на Востоке и Юге Украины, где больше всего осуществляет авианалеты российская авиация, наблюдалась не слишком благоприятная погода для выполнения задач. Поэтому интенсивность полетов вражеской авиации была низкой.

"Впрочем, это не помешало зенитным ракетным войскам Воздушных Сил ВСУ поразить вражеский штурмовик Су-25! А это - 300-я юбилейная утренняя цель зенитных ракетных войск, сбитая с начала широкомасштабного вторжения оккупантов в Украину!" – говорится в сообщении.

Целями зенитных ракетные войск Воздушных Сил являются: самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.