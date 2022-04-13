ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные сбили в воздухе 300-ю цель с начала вторжения России

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 01:52
Украинские военные сбили в воздухе 300-ю цель с начала вторжения России Фото: российский штурмовик Су-25 (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Украинские зенитные ракетные войска 12 апреля сбили 300-ю цель с начала полномасштабного вторжения России. Юбилейной воздушной целью стал вражеский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Командования Воздушных Сил ВСУ.

Военные также отметили, что 12 апреля на Востоке и Юге Украины, где больше всего осуществляет авианалеты российская авиация, наблюдалась не слишком благоприятная погода для выполнения задач. Поэтому интенсивность полетов вражеской авиации была низкой.

"Впрочем, это не помешало зенитным ракетным войскам Воздушных Сил ВСУ поразить вражеский штурмовик Су-25! А это - 300-я юбилейная утренняя цель зенитных ракетных войск, сбитая с начала широкомасштабного вторжения оккупантов в Украину!" – говорится в сообщении.

Целями зенитных ракетные войск Воздушных Сил являются: самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

Напомним, Российская Федерация заявила об уничтожении словацкой системы C-300 в Украине, но это оказалось фейком.

Ранее вооруженные силы Украины сбили вражеский истребитель Су-34, который собирался атаковать Николаев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вооруженные силы Украины
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше
Владислав Красинский, Виталий Носач Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше