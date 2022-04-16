RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ за день збили російський літак, вертоліт і кілька БПЛА з ракетами. Ворог уже боїться неба України

Фото: збитий українськими військовими російський вертоліт (t.me/zaborona_com)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові за минулу добу уразили 7 повітряних цілей російських окупантів. Були збиті ворожий літак, вертоліт, кілька безпілотників і крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зазначається, що через великі втрати російські загарбники істотно знизили активність в українському повітряному просторі. Так, ворог здалеку завдає ударів дистанційно-балістичними та крилатими ракетами.

Зенітно-ракетними підрозділами Повітряних Сил і силами 93-ї ОМБр "Холодний Яр" за минулу п'ятницю, 15 квітня, були уражені:

  • 1 російський літак;
  • 1 вертоліт;
  • 3 безпілотних літальних апарати;
  • 2 крилаті ракети.

"Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів. Таким чином ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат!" - розповіли у ЗС ЗСУ.

Нагадаємо, ще 12 квітня для українських зенітних ракетних військ "ювілейною" 300-ю повітряною ціллю став російський штурмовик Су-25. А днем раніше ЗСУ збили ворожий Су-34, кілька ракет, 3 БПЛА і 4 вертольоти, включаючи розвідувально-ударний Ка-52 "Алігатор".

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниРосавиацияВоздушные силы УкраиныАвіація УкраїниВійна Росії проти України