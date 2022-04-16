ЗСУ за день збили російський літак, вертоліт і кілька БПЛА з ракетами. Ворог уже боїться неба України

Українські військові за минулу добу уразили 7 повітряних цілей російських окупантів. Були збиті ворожий літак, вертоліт, кілька безпілотників і крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів . Таким чином ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат!" - розповіли у ЗС ЗСУ.

Зенітно-ракетними підрозділами Повітряних Сил і силами 93-ї ОМБр "Холодний Яр" за минулу п'ятницю, 15 квітня, були уражені:

Зазначається, що через великі втрати російські загарбники істотно знизили активність в українському повітряному просторі. Так, ворог здалеку завдає ударів дистанційно-балістичними та крилатими ракетами.

Нагадаємо, ще 12 квітня для українських зенітних ракетних військ "ювілейною" 300-ю повітряною ціллю став російський штурмовик Су-25. А днем раніше ЗСУ збили ворожий Су-34, кілька ракет, 3 БПЛА і 4 вертольоти, включаючи розвідувально-ударний Ка-52 "Алігатор".

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