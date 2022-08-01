В ВСУ дали обнадеживающий прогноз по защите Николаева

Украинские военные продолжают выискивать и уничтожать подразделения, а также оружие, которые Россия использует для обстрела Николаева. Вероятно в ближайшее время удастся заставить врага отступить еще дальше, чтобы прекратить регулярные удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталью Гуменюк во время брифинга.

"Радикально тактику своих действий мы не меняем, мы продолжаем изыскивать способы, какими враг наносит поражения и уничтожать те подразделения и то оружие. И мы отчитываемся ежедневно об уничтожении таких РСЗО и в частности батареи С300, которая была на прошлой неделе уничтожена, одна из тех, что наносила удары по Николаеву", - заявила Гуменюк.

По словам Гуменюк, ВСУ продолжают продвижение на Николаевском направлении и, возможно, в ближайшее время нашим бойцам удастся отодвинуть оккупантов настолько, что это позволит прекратить регулярные удары по городу.

"То, что мы рекомендуем местному населению эвакуироваться, если есть такая возможность, конечно, потому что это сохранение жизни. Если есть такая возможность", - добавила Гуменюк.