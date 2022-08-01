У ЗСУ дали обнадійливий прогноз щодо захисту Миколаєва

Українські військові продовжують вишукувати й знищувати підрозділи, а також зброю, які Росія використовує для обстрілу Миколаєва. Ймовірно найближчим часом вдасться змусити ворога відступити ще далі, аби припинити регулярні удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України "Південь" Наталію Гуменюк під час брифінгу.

"Радикально тактику своїх дій ми не міняємо, ми продовжуємо вишукувати способи, якими ворог наносить ураження і нищити ті підрозділи і ту зброю. І ми звітуємо щодня про знищення таких РСЗВ і зокрема батареї С300, яка була на минулому тижні знищена, одна з тих, що наносила удари по Миколаєву", - заявила Гуменюк.

За словами Гуменюк, ЗСУ продовжують просування на Миколаївському напрямку й, можливо, найближчим часом нашим бійцям вдасться відсунути окупантів настільки, що це дозволить припинити регулярні ураження по місту.

"Те, що ми рекомендуємо місцевому населенню евакуюватися, якщо є така можливість, звісно, тому що це збереження життя. Якщо є така можливість", - додала Гуменюк.