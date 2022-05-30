ВСУ в Чернобаевке уничтожили российский склад с боеприпасами

Вооруженные силы Украины вновь нанесли удар по позициям российских войск в Чернобаевке в Херсонской области. В результате был уничтожен склад боеприпасов оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича в Facebook.
По его словам, уже в 22-й раз украинские защитники уничтожают врага в Чернобаевке.
"Если считать 21 серию за сезон, то вчера вечером в Чернобаевке открыли новый. 22-е или 1-е в новом сезоне поражение склада б/п. Детонация длилась не менее часа", - написал он.
Напомним, 27 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Чернобаевке Херсонской области. Погиб один человек, еще шестеро получили ранения.
Кроме того, российская армия обстреляла Чернобаевку для обвинения украинских защитников.
Также стоит отметить, что украинские военные неоднократно атаковали позиции оккупантов в Чернобаевке.
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