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ЗСУ в Чорнобаївці знищили російський склад з боєприпасами

Фото: російські війська знову зазнали втрат у Чорнобаївці (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області. В результаті був знищений склад боєприпасів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Олексія Арестовича в Facebook.

За його словами, вже в 22-й раз українські захисники знищують ворога в Чорнобаївці.

"Якщо рахувати 21 серію за сезон, то вчора ввечері в Чорнобаївці відкрили новий. 22-е або 1-е в новому сезоні поразка складу б/п. Детонація тривала не менш як годину", - написав він.

Нагадаємо, 27 травня окупанти завдали ракетного удару по Чорнобаївці Херсонської області. Загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Крім того, російська армія обстріляла Чорнобаївку для звинувачення українських захисників.

Також варто відзначити, що українські військові неодноразово атакували позиції окупантів у Чорнобаївці.

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ЧернобаевкаВійна Росії проти України